HIMARS накрыл военный полигон на Запорожье, где тренировались штурмовики россиян: есть двухсотые и уничтоженная техника (фото)

Подразделение аэроразведки Luftwaffe 422 отдельного батальона беспилотных систем 129 отдельной бригады территориальной обороны (ОБрТрО) разнесло военный полигон в Запорожской области, где тренировались российские штурмовики.

Об этом стало известно из сообщения руководителя подразделения аэроразведки "Люфтваффе" 129-й отдельной бригады ТрО Николая Колесника в Фейсбуке. У врага есть погибшие и раненые, а также уничтожена автомобильная техника.

Вас также заинтересует: В ССО показали удары HIMARS по мостам и понтонным переправам на Курщине (видео)

"Экипажем 422 Luftwaffe был обнаружен еще один полигон россиян, на котором тренировались их штурмовые группы, вовремя предоставлены координаты, видеосопровождение и фиксация поражения средствами старшего начальника ОТУ Запорожья. Летальные и санитарные потери противника, уничтожена автомобильная техника", - сообщил Николай Колесник.

Уничтоженный полигон оккупантов. Источник: facebook.com/NikolayKolesnyk

Он добавил, что эта спецоперация была посвящена памяти павшего украинского защитника Яна Выговского из Кривого Рона. Он погиб в боях 19 августа на территории Курской области России.

"Это за тебя, Ян. Почивай с миром, друг, там еще сейчас ударные ARMAGEDRON добавят!", - написал Колесник.

Выговский служил в рядах 129-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ главным сержантом.

Ян Выговский. Источник: facebook.com

Присоединился к войску в первые дни Великой войны. Прошел с боями в Херсонской и Запорожской областях. Воевал под Авдеевкой Донецкой области. После себя Ян оставил четырех несовершеннолетних детей.

Напомним, в начале августа GMLRS и ATACMS накрыли полигон оккупантов с техникой на Запорожском направлении.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!