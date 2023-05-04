Хитрость с салатом: как бороться с дротянкой на огороде

Дротянка является личинками жука-щелкуна. У нее крепкое и твердое как проволока тело. Дротянка может нанести большой вред картофелю, она такая же опасная для нее как и колорадский жук. Обитает вредитель под землей, что усложняет борьбу с ним.

Дротянка ест корни и побеги картофеля, не отказываются от сеянцев и семян. В клубнях она прогрызает ходы, что делает невозможным употребление картофеля в пищу.

Борьба с дротянкой

Учитывая, что вредитель живет под землей, уничтожить его не так-то просто. Необходимо применять для борьбы с ним все методы: механические, агротехнические и химические.

Агротехнические

С наступлением весны глубоко перекопайте почву, при этом выбирайте все личинки, куколки и жуков. Сейте вблизи картофеля сидераты, они отпугивают дротянку . К сидератам относятся люпин, люцерна, горчица и вика

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Высаживайте между картофельными рядами салат, дротянка переключится на него и не тронет картошку. Осенью также производится глубокая перекопка.

Хорошо зарекомендовали себя в борьбе с вредителем гранулы суперфосфата: бросайте по 3 – 4 гранулы в лунку. Обработать их можно следующими средствами: Карате, Актеллик или Децис. Рассыпьте гранулы суперфосфата и опрыскайте их раствором (80 мг воды смешайте с 200 мг ацетона и с 15 мг любого из вышеперечисленных инсектицидов).

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Народные методы

Настой чистотела. Полейте им всю почву на участке.

Древесная зола. Засыпьте поверхность грунта между рядами слоем золы.

Азотные удобрения. Обратите особое внимание на удобрения, в состав которых входит аммоний. Также можно полить почву аммиачной водой.

Известь. Хорошо борется с вредителем. Также, раз в 3 – 4 года можно обрабатывать землю мелом, каменноугольной золой или доломитовой мукой.

Скорлупа. Рассыпьте измельченную скорлупу по грунту.

Марганцовка. Можно использовать только на участках с нейтральной или щелочной реакцией. Перед посадкой картофеля обработайте лунки раствором марганцовки (5 грамм на ведро воды). На лунку берите 500 мл раствора.

Напомним, мы уже писали, зачем надрезать картофель перед посадкой.

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