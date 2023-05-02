Зачем надрезать картофель перед посадкой: совет опытных огородников

Опытные дачники всегда задумываются о том, что они будут выращивать на своем загородном участке летом. Несмотря на прохладную погоду, они с первых дней весны начинают планировать, какие овощные культуры разместить рядом на грядках, чтобы они не тормозили другие культуры. Мы нашли вам полезный лайфхак, который поможет увеличить урожай картофеля.

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Чтобы получить большие клубни картофеля без мелких, похожих на бобы или горох, необходимо на картофеле сделать небольшие надрезы – кербовку. Это позволяет разбудить почки перед посадкой. Чем больше почек проснется, тем больше ростков вырастет из одного клубня, что увеличит урожай с каждого куста. Если все побеги будут развиваться одинаково, то не будет мелкого картофеля.

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Если выбрать клубни с большим количеством спящих почек, то эффект от рулевого управления будет еще лучше. Но если таких клубней нет, то можно сделать надрезы в верхней и нижней части клубня.

Следует заметить, что в нижней части клубня обычно меньше почек, и они не всегда просыпаются. Поэтому снизу клубни надрезают над очками. Глубина надреза должна быть 0,5-0,7 см. Управление следует производить за месяц до посадки картофеля.

Если вы не хотите делать надрезы сверху и снизу, можно сделать надрез внутри клубня – так называемое кольцевание. Глубина надреза может достигать 1 см. Важно не забыть обработать надрезы после кербовки и кольцевания золой, чтобы картофель не заболел.

Раньше мы писали о том, как правильно сажать картофель, чтобы получить богатый урожай и о том, как правильно хранить картофель дома, чтобы пролежал до весны.

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