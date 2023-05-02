Навіщо надрізати картоплю перед посадкою: порада досвідчених городників

Досвідчені дачники завжди замислюються над тим, що вони будуть вирощувати на своїй заміській ділянці влітку. Попри прохолодну погоду, вони вже з перших днів весни починають планувати, які овочеві культури розмістити поруч на грядках, щоб вони не гальмували інші культури. Ми знайшли для вас корисний лайфхак, який допоможе збільшити врожай картоплі.

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Щоб отримати великі бульби картоплі без дрібних, схожих на боби або горох, необхідно на картоплі зробити невеликі надрізи – кербування. Це дозволяє розбудити бруньки перед посадкою. Чим більше бруньок прокинеться, тим більше паростків виросте з однієї бульби, що збільшить урожай з кожного куща. Якщо всі паростки розвиватимуться однаково, то не буде дрібної картоплі.

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Якщо вибрати бульби з більшою кількістю сплячих бруньок, то ефект від кербування буде ще кращим. Але якщо таких бульб немає, можна зробити надрізи у верхній та нижній частині бульби.

Варто зауважити, що в нижній частині бульби зазвичай менше бруньок, і вони не завжди прокидаються. Тому знизу бульби надрізають над очками. Глибина надрізу повинна бути 0,5-0,7 см. Кербування слід проводити за місяць до посадки картоплі.

Якщо ви не хочете робити надрізи зверху та знизу, можна зробити надріз у середині бульби – так зване кільцювання. Глибина надрізу може досягати 1 см. Важливо не забути обробити надрізи після кербовки та кільцювання золою, щоб картопля не захворіла.

Раніше ми писали про те, як правильно садити картоплю, щоб отримати багатий врожай та про те, як правильно зберігати картоплю вдома, щоб пролежала до весни.

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