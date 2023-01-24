'Хлопок посетил' российскую казарму в Мариуполе, где находилось более 200 оккупантов – Андрющенко

24 января вечером украинские бойцы в Мариуполе в Кальмиусском районе взорвали российскую казарму, в которой находилось более 200 оккупантов. Точные потери врага пока невозможно установить.

Как сообщил в своем Телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, эту казарму накануне обозначили члены группы Мариупольского Сопротивления. И уже сегодня по ней прилетело.

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23 января Андрющенко публиковал фото стены казармы, в которой разместились российские оккупанты. По его словам, на этой стене "мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь" - на ней было написано "Слава ВСУ".

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Андрющенко утверждает, что в этой казарме базировались "200+ оккупантов кавказской внешности, дагестанцев или кадыровцев".

Он сообщил, что "место праздника хлопка плотно закрыто военными оккупантами": "Все в дыму, куча скорых и мчс".

Советник мэра Мариуполя говорит, что установить количество потерь врага пока не возможно, "но что они есть, но не маленькие – вне всяких сомнений".

Также Андрющенко уточнил, что утром где-то в 10 часов 24 января под обстрел попало здание, которое находилось рядом возле этой казармы.

"Это второй прилет в эту территорию за день. Утром был небольшой "недолот" метров на 150 в сторону Кальмиусского отдела полиции", – добавил он.

Напомним, генерал из США Бен Годжес также спрогнозировал, когда Вооруженные силы Украины могут деоккупировать Мариуполь и Мелитополь. По его словам, это произойдет уже к январю 2023 года. После освобождения этих территорий ВСУ займут временно оккупированный полуостров Крым.

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