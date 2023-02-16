'Хлопок' в оккупированном Крыму: в Армянске, где расположена военная часть россиян, произошел взрыв (фото и видео)

В оккупированном Крыму 16 февраля раздались взрывы. "Хлопок" произошел в Армянске, где размещена российская воинская часть.

Местные Телеграм-каналы опубликовали фото и видео с места инцидента. На них можно увидеть высокий столб дыма на месте прилета.

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Видео дня

"Нам сообщают, что это взрыв в одной из российских воинских частей в районе Армянска. И это точно не "работа ПВО", — сообщили в Телеграм-канале "Крымский" ветер".

Между тем, так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков прокомментировал кадры взрыва в Армянске. В своем телеграм-канале он написал: "Севернее города наши подразделения проводят боевое согласование с использованием различных боеприпасов".

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов спрогнозировал, как будут вести себя российские власти, когда Украина отвоюет Крым.

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