Холодная вода для стирки и разумное потребление электроэнергии: как экономят зимой британцы
В европейских странах давно экономят, поскольку тарифы и энергоносители значительно подорожали. Сегодняшняя ситуация в Украине также заставляет граждан задуматься о сбережениях на коммуналке.
Жители Великобритании и Ирландии зимой прибегают к определенным способам, чтобы не мерзнуть, но при этом платить меньше отопления и электроэнергии. Об этом пишет Daily Record.
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В большинстве домов в Британии установлены индивидуальные котлы, и люди уже будут платить меньше, если сократят объемы использования. В основном отопления включаются только на несколько часов каждый день, но средняя температура в доме составляет только +15 градусов по Цельсию. Для британцев это вполне нормально.
Интересно, что четверть жителей Великобритании вообще отказались пользоваться отопительными приборами и живут без этого.
Впрочем, они также прибегают к другим способам согреваться в осенне-зимний сезон.
- Многослойность. Британцы одевают много слоев одежды, чтобы им было тепло.
- Шерстяные одеяла, которые действительно греют.
- Термобелье, специальное худое-одеяло (одеяло с капюшоном).
- Гречки и бутылки с горячей водой, чтобы нагреть кровать перед сном.
- Грелки для ног и специальные жилеты с подогревом; теплая обувь.
- Горячая ванна или душ.
- Использование теплых перчаток на дому, а также шапок и шарфов.
Чтобы сэкономить, британцы действуют следующим образом:
- Выключаются свет, когда выходят из комнаты.
- Перешли на энергосберегающие лампочки.
- Выключают неиспользуемые электроприборы, чтобы они не потребляли электроэнергию в режиме ожидания.
- Заменяют старые термостаты на энергосберегающие.
- Не запускают стирку, когда стиральная машинка полупустая.
- Выбор стирки в холодной воде.
- Не заряжают всю ночь разные гаджеты.
- Изменение поставщика услуг. Британцы могут сравнить цены на услуги разных поставщиков и перейти к тому, кто предлагает лучшую цену.
- Изоляция дома. Изоляция дома помогает снизить потери тепла и охлаждения, что может привести к экономии средств на счетах за коммунальные услуги.
Правительство Великобритании также призывает граждан экономить электроэнергию. В октябре 2022 года регулятор Ofgem повысил предельные цены на электроэнергию до рекордных 3549 фунтов стерлингов. Это привело к тому, что многие домохозяйства стали искать способы экономить электроэнергию.
Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.
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