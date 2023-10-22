Холодна вода для прання та розумне споживання електроенергії: як заощаджують зимою британці

В європейських країнах давно економлять, оскільки тарифи та енергоносії значно подорожчали. Сьогоднішня ситуація в Україні також змушує громадян задуматися про заощадження на комуналці.

Жителі Великої Британії та Ірландії взимку вдаються до певних способів, щоб не мерзнути, але при цьому платити менше за опалення та електроенергію. Про це пише Daily Record.

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У більшості будинків у Британії встановлені індивідуальні котли і люди вже платитимуть менше, якщо скоротять обсяги використання. Здебільшого опалення вмикаються тільки на кілька годин щодня, але середня температура в оселі становить тільки +15 градусів за Цельсієм. Для британців це цілком нормально.

Цікаво, що чверть жителів Великої Британії взагалі відмовилися користуватися опалювальними прилади і живуть без цього.

Утім, вони також вдаються до інших способів зігріватися в осінньо-зимовий сезон:

Багатошаровість. Британці одягають багато шарів одягу, щоб їм було тепло.

Вовняні ковдри, які справді гріють.

Термобілизна, спеціальна худі-ковдра (ковдра з капюшоном).

Грілки та пляшки з гарячою водою, щоб нагріти ліжко перед сном.

Грілки для ніг та спеціальні жилети з підігрівом; тепле взуття.

Гаряча ванна або душ.

Використання теплих рукавиць вдома, а також шапок та шарфів.

Щоб заощадити, британці діють наступним чином:

Вимикаються світло, коли виходять з кімнати.

Перейшли на енергозберігаючі лампочки.

Вимикають електроприлади, якими не користуються, щоб вони не споживали електроенергію в режимі очікування.

Замінюють старі термостати на енергозберігаючі.

Не запускають прання, коли пральна машинка напівпорожня.

Обирання прання у холодній воді.

Не заряджають всю ніч різні гаджети.

Зміна постачальника послуг. Британці можуть порівняти ціни на послуги різних постачальників і перейти до того, хто пропонує найкращу ціну.

Ізоляція будинку. Ізоляція будинку допомагає зменшити втрати тепла та охолодження, що може призвести до економії коштів на рахунках за комунальні послуги.

Уряд Великої Британії також заохочує громадян економити електроенергію. У жовтні 2022 року регулятор Ofgem підвищив граничні ціни на електроенергію до рекордних 3549 фунтів стерлінгів. Це призвело до того, що багато домогосподарств стали шукати способи економити електроенергію.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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