Хотела эвтаназию: в Бельгии врачи умертвили больную женщину подушкой

Бельгийские СМИ сообщили об обстоятельствах эвтаназии 36-летней женщины, страдавшей раком. Неизлечимо больную женщину медики просто задушили подушкой после того, как дали ей недостаточно смертельного лекарства.

Инцидент произошел в городе Упее на востоке Бельгии. 36-летняя женщина решила пройти через эвтаназию после того, как получила от медиков смертельный диагноз.

Когда состояние бельгийки стало критическим, женщина решила запросить законную в этой стране процедуру лишения жизни с помощью смертельной инъекции.

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Процедура проходила в ее доме, причем муж и дочь не захотели стать свидетелями смерти близкого человека, поэтому ушли из дома.

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Пациента сопровождали только медики - врач и две медсестры. Сразу процедура не удалась – женщина получила недостаточное количество смертоносных препаратов, и специалисты решили убить ее, задушив подушкой.

Врачи хотели скрыть этот факт, однако родственник одной из медсестер, узнав подробности, сообщил в прокуратуру. Затем судмедэксперт подтвердил наличие на теле женщины следов удушения. Теперь семья женщина подала против врачей гражданский иск.

Напомним, в Австралии помиловали женщину, пробывшую двадцать лет в тюрьме под обвинением в убийстве своих четырех маленьких детей.

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