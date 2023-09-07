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Хозяйки объяснили, как хранить чеснок, чтобы он не прорастал

Анастасия Крыщук

Хозяйки объяснили, как хранить чеснок, чтобы он не прорастал

Чеснок очень легко начинает распускаться, если его неправильно хранить. Это приведет к тому, что он станет горьким по вкусу, зеленым или желтым и начнет плесень.

Большинство людей хранят чеснок в холодильнике, на кухонных столешницах или на кухонной полке. Но так чеснок прорастет гораздо быстрее, сообщает Express.co.uk.

Если чеснок прорастает, значит слишком много света, слишком много тепла и слишком много влаги. Или вокруг чеснока недостаточно циркулирует воздух.

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При правильном хранении целые луковицы чеснока должны храниться до шести месяцев, если они не были измельчены, в то время как отдельные зубчики будут храниться до трех недель.

Чеснок следует хранить в месте, где он не будет подвергаться воздействию света, воды или экстремальных температур. Идеальная температура для чеснока составляет примерно от 15 до 18 по Цельсию.

Целый чеснок также никогда не следует хранить в пластиковых контейнерах или внутри чего-нибудь с крышкой. Если у вас остались очищенные зубчики чеснока, лучше всего хранить их в холодильнике в закрытом пакете или контейнере.

Измельченный чеснок следует использовать как можно скорее, поскольку он начинает изменять цвет и быстро портиться. Хранение нарезанного чеснока в маленькой банке или герметичном пакете поможет ему храниться до трех дней.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

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