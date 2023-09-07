Господині пояснили, як зберігати часник, щоб він не проростав

Часник дуже легко починає розпускатися, якщо його неправильно зберігати. Це призведе до того, що він стане гірким на смак, зеленим або жовтим і почне пліснявіти.

Більшість людей зберігають часник у холодильнику, на кухонних стільницях або на кухонній полиці. Але так часник проросте набагато швидше, повідомляє Express.co.uk.

Якщо часник проростає, це означає занадто багато світла, занадто багато тепла та занадто багато вологи. Або навколо часнику недостатньо циркулює повітря.

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При правильному зберіганні цілі цибулини часнику повинні зберігатися до шести місяців, якщо вони не були подрібнені, тоді як окремі зубчики зберігатимуться до трьох тижнів.

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Часник потрібно зберігати в місці, де він не буде піддаватися впливу світла, води або екстремальних температур. Ідеальна температура для часнику становить приблизно від 15 до 18 за Цельсієм.

Цілий часник також ніколи не слід зберігати в пластикових контейнерах або всередині чого-небудь з кришкою. Якщо у вас залишилися очищені зубчики часнику, то найкраще зберігати їх у холодильнику в закритому пакеті або контейнері.

Подрібнений часник слід використати якомога швидше, оскільки він починає змінювати колір і швидко псуватися. Зберігання нарізаного часнику в маленькій банці або герметичному пакеті допоможе йому зберігатися до трьох днів.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, аби цибуля не почала швидко гнити.

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