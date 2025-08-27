Як військовому стати на квартирний облік: порядок подання документів

Держава гарантує військовослужбовцям право на житло або грошову компенсацію. Проте скористатися цим правом можна лише після офіційного визнання потреби у поліпшенні житлових умов. Порядок визначається Житловим кодексом України та низкою законів і постанов уряду.

Для цього потрібно мати реєстрацію місця проживання у певному населеному пункті. Саме там військовий разом із сім’єю може претендувати на житло. Про це наголошують у Державній прикордонній службі.

Процедура передбачає подання рапорту, який розглядає житлова комісія підрозділу. До нього додають документи про склад сім’ї, житлові умови та інші довідки. Комісія має ухвалити рішення протягом місяця. Дата винесення рішення вважається днем постановки на облік.

На яких підставах визнають потребу

Військові стають на облік за загальними умовами — коли відсутнє власне житло або приміщення не відповідає нормам. Водночас є обмеження: якщо людина свідомо погіршила свої умови (наприклад, продала квартиру), то протягом п’яти років стати в чергу неможливо.

Як надається житло

Розподіл відбувається за датою постановки на облік. Пріоритет мають:

сім’ї загиблих військових (позачергова категорія);

військові з правом на першочергове забезпечення;

усі інші.

Якщо військовий безпідставно відмовився від квартири, що відповідає нормам, його можуть відсунути в черзі на рік.

Пільги для військових з вислугою

Ті, хто прослужив понад 20 років, мають право отримати постійне житло або грошову компенсацію — лише один раз за службу. Важливо, щоб вони або члени їхніх сімей не використовували раніше право на безоплатну приватизацію.

Додаткові гарантії діють для звільнених за станом здоров’я, віком, через скорочення, для військових з інвалідністю I–II груп, а також для родин загиблих чи зниклих безвісти.

Грошова компенсація замість житла

Закон дозволяє обрати кошти замість квартири. Виплати здійснюються в межах держбюджету та мають забезпечити можливість придбати житло відповідної площі й стандартів.

Коли знімають з обліку

Військовослужбовця можуть виключити з черги у випадках, якщо:

житлові умови покращилися;

подано неправдиві дані;

особу засуджено більш ніж на 6 місяців;

військового звільнено через службову невідповідність;

вже отримано житло чи компенсацію.

