'Всі займаються показухою': Трамп прокоментував відмову Путіна зустрітись із Зеленським

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо нібито нелегітимності українського лідера Володимира Зеленського, назвавши її "показухою".

Під час засідання уряду США журналістка поцікавилася його думкою про чергові слова Лаврова. У відповідь Трамп заявив, що подібні заяви не мають значення, адже всі цим займаються. За його словами, це суцільна показуха і, як він висловився англійською, "це все нісенітниця".

Нагадаємо, Трамп зробив нову заяву після зустрічі у Вашингтоні.

