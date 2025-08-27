'Все занимаются показухой': Трамп прокомментировал отказ Путина встретиться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о якобы нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его "показухой".

Во время заседания правительства США журналистка поинтересовалась его мнением об очередных словах Лаврова. В ответ Трамп заявил, что подобные заявления не имеют значения, ведь все этим занимаются. По его словам, это сплошная показуха и, как он выразился на английском, "это все чушь".

Напомним, Трамп сделал новое заявление после встречи в Вашингтоне.

