В Україні пануватиме тепла погода: прогноз на 27 серпня

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 27 серпня в Україні збережеться тепла погода. Похолодання ж поступово відходитиме.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

За її словами, літня спека ще тримається: денні температури у більшості областей становитимуть від +22 до +27 °C. На півночі буде трохи свіжіше — близько +19…+22 °C. Опадів майже не очікується, лише на Чернігівщині можливі локальні дощі.

У Києві цього дня буде сухо, повітря прогріється приблизно до +22 °C.

Раніше ми розповідали, якою буде осінь в Україні.

