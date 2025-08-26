В Украине будет теплая погода: прогноз на 27 августа

Синоптикиня Наталья Диденко прогнозирует, что 27 августа в Украине сохранится теплая погода. Похолодание же будет постепенно отходить.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, летняя жара еще продолжается: дневные температуры в большинстве областей будут составлять от +22 до +27 °C. На севере будет немного свежее – около +19…+22 °C. Осадков почти не ожидается, только в Черниговской области возможны локальные дожди.

Читайте также: Сухая и теплая погода сохраняется: прогноз погоды в Украине на 20 августа

В Киеве в этот день будет сухо, воздух прогреется до +22 °C.

Раньше мы рассказывали, какой будет осень в Украине.

