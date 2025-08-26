Експерти попереджають: які купюри долара та євро краще продати негайно

Деякі банкноти долара та євро мають вартість вищу за їхній номінал. Проте не всі українці знають, що заробити більше можна, продаючи таку валюту не через банки чи обмінники, а завдяки онлайн-платформам.

Подібні оголошення часто з’являються на OLX. Сайт Новини.LIVE пояснило, які саме купюри долара та євро українцям варто реалізувати вже зараз.

Скільки можна отримати за долари зі зірочкою

Якщо у вас є банкнота долара будь-якого номіналу із зірочкою біля серійного номера, її варто запропонувати колекціонерам. Такі купюри перетворилися на своєрідний інвестиційний актив, адже в інтернеті їхня ціна часто перевищує офіційний курс.

Наприклад, один із користувачів OLX із Хмельниччини оцінив 100-доларову купюру зі зірочкою у 5 800 гривень. Для порівняння: за офіційним курсом 23 серпня її можна було б обміняти лише за 4 130 гривень. Тобто власник отримує понад 1 500 гривень різниці лише завдяки рідкісному позначенню на банкноті.

Долари зі зірочкою

За даними US Currency Education Program, зірочка на банкноті вказує на те, що купюра була надрукована як заміна пошкоджених під час друку доларів. Такий символ не змінює номінальної вартості грошей, проте колекціонери готові платити за такі рідкісні екземпляри більше.

Євро з "красивими" номерами

Європейську валюту теж можна продати за вищою ціною, якщо знайти купюру з особливим серійним номером: наприклад, з повторюваними цифрами, віддзеркаленням, великою кількістю нулів або іншими символічними комбінаціями.

Наприклад, у Києві за 100 євро з серійним номером із шістьма п’ятірками пропонували 6 000 грн, тоді як офіційний курс дає лише 4 800 грн. А на OLX користувач із Коломиї намагався продати 50 євро за 3 999 грн через наявність у номері трьох сімок підряд.

