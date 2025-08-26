Зимова загроза: експерт назвав регіони України, які можуть залишитися без опалення

Через регулярні обстріли та пошкодження інфраструктури, в окремих регіонах України зберігається ризик відсутності опалення цієї зими. Це може стати серйозною проблемою для місцевих жителів, якщо ситуація не буде вчасно вирішена.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. "‎Особливо це стосується прифронтових регіонів. Там постійні обстріли об'єктів енергетики. Також складна ситуація в Кривому Розі, тому що рашисти дуже сильно обстрілювали це місто і взагалі регіон. Харківський регіон теж достатньо проблемний, Одеський", – зазначив енергетичний експерт.

За його словами, головним ресурсом для забезпечення теплом в Україні залишається природний газ, доповнений частковим використанням вугілля. Ситуація з вугіллям стабільна – наразі країна має у запасі 2,6 мільйона тонн. Щодо газу, то в підземних сховищах накопичено приблизно 11 мільярдів кубометрів, що створює основу для проходження опалювального сезону.

Читайте також: Українців масово відключатимуть від газу навіть через мінімальні борги: що слід знати

"Уряд заявив, що до початку опалювального сезону має бути накопичено 13,2 млрд кубометрів газу, але реально я думаю буде менше – десь на рівні 12,5 млрд кубометрів", – вважає Омельченко.

Він зазначив, що через регулярні обстріли Україні необхідно мати відповідний резерв газу.

"Для гарантії нормального проходження опалювального сезону повинно бути десь 14,5 млрд кубометрів газу", – підсумував Омельченко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українців та як видаватимуть 20 тис. гривень на опалення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!