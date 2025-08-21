Українців масово відключатимуть від газу навіть через мінімальні борги: що слід знати

Чимало українських споживачів досі ігнорують оплату за послугу розподілу газу, вважаючи її необґрунтованою або незаконною. Раніше така позиція призводила переважно до судових розглядів, але тепер наслідки можуть бути значно серйознішими – аж до повного відключення газу.

Про це пише "24 Канал" з посиланням на "Тернопільміськгаз". Там наголошують, що розмір боргу значення не має. Вирішальним є порушення строків оплати та ігнорування попереджень про припинення постачання.

Розраховуватися за послугу розподілу газу слід щомісяця не пізніше 20 числа. А за спожите паливо в рамках базового річного тарифу – до 25 числа наступного місяця. Дотримання цих термінів допомагає уникнути зайвих клопотів і забезпечує безперебійне постачання.

У разі несплати заборгованості протягом 10-денного терміну, постачальник отримує законне право ініціювати процес відключення послуги.

