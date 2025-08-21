Украинцев будут массово отключать от газа даже из-за минимальных долгов: что нужно знать

Многие украинские потребители до сих пор игнорируют оплату за услугу распределения газа, считая ее необоснованной или незаконной. Ранее такая позиция приводила преимущественно к судебным разбирательствам, но теперь последствия могут быть значительно более серьезными – вплоть до полного отключения газа.

Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на "Тернопольгоргаз". Там отмечают, что размер долга не имеет значения. Решающим является нарушение сроков оплаты и игнорирование предупреждений о прекращении поставок.

Рассчитываться за услугу распределения газа следует ежемесячно не позднее 20 числа. А за потребленное топливо в рамках базового годового тарифа – до 25 числа следующего месяца. Соблюдение этих терминов помогает избежать лишних хлопот и обеспечивает бесперебойную поставку.

В случае неуплаты задолженности в течение 10-дневного срока поставщик получает законное право инициировать процесс отключения услуги.

Напомним, ранее мы рассказывали, изменится ли стоимость голубого топлива с сентября.

