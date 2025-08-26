Зимняя угроза: эксперт назвал регионы Украины, которые могут остаться без отопления

Из-за регулярных обстрелов и повреждений инфраструктуры в отдельных регионах Украины сохраняется риск отсутствия отопления этой зимой. Это может стать серьезной проблемой для местных жителей, если ситуация не будет своевременно решена.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. "Особенно это касается прифронтовых регионов. Там постоянные обстрелы объектов энергетики. Также сложная ситуация в Кривом Роге, потому что рашисты очень сильно обстреливали этот город и вообще регион. Харьковский регион тоже достаточно проблемный, Одесский", – отметил энергетический эксперт.

По его словам, главным ресурсом для обеспечения теплом в Украине остается природный газ, дополненный частичным использованием угля. Ситуация с углем стабильна – на данный момент страна имеет в запасе 2,6 миллиона тонн. Что касается газа, то в подземных хранилищах накоплено примерно 11 миллиардов кубометров, что создает основу для прохождения отопительного сезона.

"Правительство заявило, что к началу отопительного сезона должно быть накоплено 13,2 млрд кубометров газа, но реально я думаю будет меньше – где-то на уровне 12,5 млрд кубометров", – считает Омельченко.

Он отметил, что из-за регулярных обстрелов Украине необходимо иметь соответствующий резерв газа.

"Для гарантии нормального прохождения отопительного сезона должно быть где-то 14,5 млрд кубометров газа", – подытожил Омельченко.

