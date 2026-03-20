Назван один из самых дешевых электрокроссоверов
Компания Volkswagen представила новый электрический кроссовер Volkswagen ID. Cross, правда, сейчас модель демонстрируют в камуфляжном оформлении. Первые подробности изготовитель обнародовал на своем официальном сайте.
Ожидается, что новинка появится на европейском рынке осенью 2026 года. В компании отмечают, что автомобиль ориентирован на покупателей, которые ищут доступный электрокар для повседневного использования без потери комфорта.
Дизайн выполнен в фирменной стилистике Pure Positive. По габаритам модель близка к Volkswagen T-Cross и отличается высокой передней частью кузова и современной двухуровневой оптикой.
Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине
Размеры кроссовера составляют 4153×1794×1581 мм, а колесная база – 2601 мм. Автомобиль будет переднеприводным и получит несколько вариантов электродвигателей мощностью 116, 135 или 211 лошадиных сил. Также предусмотрено два варианта аккумуляторов – на 37 и 52 кВтч.
Стартовая цена модели ожидается на уровне от 28 тысяч евро, что делает ID. Cross является одним из самых доступных электрических кроссоверов в линейке бренда.
Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.
