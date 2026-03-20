Названо один з найдешевших електрокросоверів

Компанія Volkswagen презентувала новий електричний кросовер Volkswagen ID. Cross, щоправда наразі модель демонструють у камуфляжному оформленні. Перші подробиці виробник оприлюднив на своєму офіційному сайті.

Очікується, що новинка з’явиться на європейському ринку восени 2026 року. У компанії зазначають, що автомобіль орієнтований на покупців, які шукають доступний електрокар для щоденного використання без втрати комфорту.

Дизайн виконано у фірмовій стилістиці Pure Positive. За габаритами модель близька до Volkswagen T-Cross і вирізняється високою передньою частиною кузова та сучасною дворівневою оптикою.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Розміри кросовера становлять 4153×1794×1581 мм, а колісна база — 2601 мм. Автомобіль буде передньопривідним і отримає кілька варіантів електродвигунів потужністю 116, 135 або 211 кінських сил. Також передбачено два варіанти акумуляторів — на 37 та 52 кВт·год.

Стартова ціна моделі очікується на рівні від 28 тисяч євро, що робить ID. Cross одним із найдоступніших електричних кросоверів у лінійці бренду.

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

