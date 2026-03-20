Какая категория украинцев имеет право на льготный проезд по железной дороге и что такое 'сезонные скидки'

Украинцы, регулярно пользующиеся железнодорожным транспортом, хорошо знакомы с системой льгот на билеты. В то же время, действующие правила четко различают постоянные и сезонные скидки, и уже в ближайшее время часть пассажиров потеряет право на удешевленный проезд.

Кому придется платить больше

Сезонные льготы от Укрзализныци действуют ежегодно с 1 октября по 15 мая. После завершения этого периода скидки автоматически отменяются. Об этом пишет ТСН.

В частности, право на 50% скидку без ограничения количества поездок лишатся:

лица с инвалидностью III группы в результате войны;

сопровождающие людей с инвалидностью I группы (не более одного человека), а также ветеранов II–III групп в возрасте от 85 лет;

лица с инвалидностью I и II групп в результате войны и участники боевых действий Второй мировой войны старше 85 лет;

взрослые и дети с инвалидностью вместе с одним сопровождающим (для I группы или ребенка с инвалидностью);

жертвы нацистских преследований с инвалидностью I–III групп и их сопровождающие (для I группы).

Кто сохраняет скидки в течение года

Несмотря на завершение сезонных льгот, отдельные категории пассажиров имеют право на скидки вне зависимости от времени года.

Среди них:

дети до 6 лет - путешествуют бесплатно, если не занимают отдельное место;

дети 6-14 лет - получают постоянную скидку 25% на внутренние перевозки;

студенты и учащиеся профтехучреждений дневной формы — имеют 50% скидки, но только в плацкартных, общих вагонах и вагонах 2–3 класса региональных поездов и "Интерсити";

участники боевых действий могут бесплатно путешествовать раз в два года (туда и обратно) или воспользоваться 50% скидкой раз в год;

родители погибших, умерших или пропавших без вести военных имеют право на 50% скидку на поездки по Украине.

Важно учитывать: для получения какой-либо льготы необходимо предъявить оригинал документа, подтверждающего соответствующий статус как при покупке билета, так и при посадке в вагон.

