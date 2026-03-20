В Украине подешевел популярный овощ: сколько стоит

На украинском рынке столовой свеклы наблюдается существенное удешевление. В настоящее время основные соглашения заключаются в пределах 4–9 грн за килограмм, в зависимости от качества продукции и объемов партий. В среднем это примерно на 15% дешевле, чем неделей раньше.

Об этом сообщают аналитики платформы EastFruit. По их данным, падение цен связано прежде всего с сезонным ростом предложения: домохозяйства активно распродают запасы накопившейся свеклы. В то же время, темпы реализации замедлились, что также оказывает дополнительное давление на рынок.

Эксперты отмечают, что спрос со стороны розничных сетей и покупателей остается невысоким, что еще больше способствует снижению стоимости. В результате в настоящее время свекла в Украине продается в среднем на 65% дешевле, чем в этот же период прошлого года.

Подобные тенденции фиксируются и в отношении других овощей. В частности, в начале марта снизились цены на морковь — из-за увеличения предложения после активной продажи продукции из хранилищ.

Напомним, в Украине подорожали яйца.

