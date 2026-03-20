В Україні подешевшав популярний овоч: скільки коштує

На українському ринку столового буряку спостерігається суттєве здешевшання. Наразі овоч коштує в межах 4–9 грн за кілограм — залежно від якості продукції та обсягів партій. У середньому це приблизно на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики платформи EastFruit. За їхніми даними, падіння цін пов’язане передусім із сезонним зростанням пропозиції: домогосподарства активно розпродають запаси буряку, що накопичилися. Водночас темпи реалізації сповільнилися, що також чинить додатковий тиск на ринок.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Експерти зазначають, що попит з боку роздрібних мереж і оптових покупців залишається невисоким, що ще більше сприяє зниженню вартості. У результаті нині буряк в Україні продається в середньому на 65% дешевше, ніж у цей самий період минулого року.

Подібні тенденції фіксуються і щодо інших овочів. Зокрема, на початку березня знизилися ціни на моркву — через збільшення пропозиції після активного продажу продукції зі сховищ.

Нагадаємо, в Україні подорожчали яйця.

