Худейте с умом: интервальное голодание 8:16 может повысить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Конференции ученых, инициированные Американской ассоциацией кардиологов, служат местом анализа последних научных открытий. Недавние данные, представленные на сессиях, посвященных эпидемиологии и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в Чикаго, подчеркивают значение здорового образа жизни, в том числе правильного питания, для поддержания здоровья.

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В ходе исследования, в котором принимали участие более 20 тыс. американцев, было обнаружено, что лица, соблюдающие режим питания с ограничением приема пищи до 8 часов ежедневно, имеют увеличенный шанс на развитие сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто распределяет пищу на больший промежуток времени. Такая стратегия питания, известная как интервальное голодание, стала популярной как способ улучшения здоровья и снижения веса, пишет NV.

Метод ограничения времени приема пищи предполагает выбор конкретного периода дня для еды, часто в пределах 4-12 часов в сутки. Согласно исследованию, подавляющее большинство людей, следующих этой системе, предпочитают 8-часовой окно для приема пищи и 16-часовой период голодания. Прошлые исследования уже указывали на положительное влияние этого метода на показатели здоровья, такие как артериальное давление и уровень холестерина.

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Исследование указывает на возможные опасности, связанные с диетами, ограничивающими время приема пищи. Согласно анализу данных NHANES с 2003 по 2018 годы, лица, следовавшие 8-часовому окну для питания, имели повышенный риск летального исхода из-за сердечных заболеваний, особенно те, кто уже страдал сердечными недугами или онкологическими заболеваниями. Однако такой подход не повлиял на уменьшение общего риска смертности.

Ученые советуют соблюдать осторожность с использованием временных ограничений в питании, в частности для людей с серьезными заболеваниями. Результаты исследования подчеркивают необходимость подхода, учитывающего индивидуальные особенности, при составлении диетических рекомендаций исходя из показателей здоровья личности и актуальных научных данных. Они также напоминают, что, хотя есть связь между ограничением времени приема пищи и смертью от сердечно-сосудистых заболеваний, это не означает, что ограничение времени приема пищи является прямой причиной таких смертей.

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Доктор Кристофер Д. Гарднер из Стэнфордского университета высказался, что хотя временное ограничение питания может иметь краткосрочные преимущества, важно также учитывать возможные долгосрочные риски. Он подчеркнул значение дальнейших научных исследований для более глубокого понимания этой темы.

Результаты этого исследования предварительны, и для их окончательной оценки нужна публикация в рецензируемом журнале. Американская кардиологическая ассоциация соблюдает строгие стандарты и не дает оценок достоверности представленных данных до их тщательной проверки.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом тренде, распространившемся не только среди TikTok-блоггеров и руководителей Кремниевой долины, но с недавних пор и среди врачей. В частности, речь идет о дофаминовом голодании.

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