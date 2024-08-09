Идеальны для вечернего просмотра: три глубоких фильма, которые достойны вашего внимания

Многие люди находят время для просмотра фильмов или сериалов только вечером. Это отличный момент, когда можно создать уютную атмосферу в комнате, налить горячий чай в любимую кружку, зажечь свечу и насладиться интересным фильмом.

РедакцияКино 24 подготовила подборку фильмов, которые следует посмотреть вечером. Мы уверены, что увлекательные сюжеты не оставят вас равнодушными.

"Прислуга"

Жанр: драма, исторический фильм

Рейтинг IMDb: 8.1

События разворачиваются в США 60-х годов. Скитер, недавно окончив университет, возвращается в родной город Джексон. Она мечтает стать писательницей, но ее родные не поддерживают эту идею. В доме работает темнокожая служанка Эйбилин, с которой Скитеру удается подружиться. К ним присоединяется Минни, с которой бывает сложно.

"В погоне за счастьем"

Жанр: детский, драма

Рейтинг IMDb: 8.0

Фильм рассказывает о Крисе Гарднере, переживающем жизненные трудности. После развода с женой он сам воспитывает маленького сына. Чтобы заработать деньги, Крис продает медицинскую аппаратуру, но дела обстоят не очень хорошо. Несмотря на это, он стремится обеспечить сыну хорошее будущее.

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"Джентльмены"

Жанр: экшн, комедия

Рейтинг IMDb: 7.8

Мики Пирсон занимается нелегальным бизнесом, но решает покончить с этим и уделять больше времени семье. Он хочет передать руководство компанией другому человеку, но это оказывается непросто. Кроме того, Мики имеет дело с врагами, конкурентами и мужчиной по имени Флетчер, который ищет на нем компромат.

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