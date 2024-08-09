Ідеальні для вечірнього перегляду: три глибоких фільми, які варті вашої уваги

Багато людей знаходять час для перегляду фільмів або серіалів лише ввечері. Це чудовий момент, коли можна створити затишну атмосферу в кімнаті, налити гарячого чаю в улюблену кружку, запалити свічку і насолодитися цікавим фільмом.

Редакція Кіно 24 підготувала добірку фільмів, які варто подивитися ввечері. Ми впевнені, що захопливі сюжети не залишать вас байдужими.

"Прислуга"

Жанр: драма, історичний фільм

Рейтинг IMDb: 8.1

Події розгортаються у США 60-х років. Скітер, нещодавно закінчивши університет, повертається до рідного міста Джексон. Вона мріє стати письменницею, але її рідні не підтримують цю ідею. У домі працює темношкіра служниця Ейбілін, з якою Скітер вдається подружитися. До них приєднується Мінні, з якою буває складно.

"У гонитві за щастям"

Жанр: дитячий, драма

Рейтинг IMDb: 8.0

Фільм розповідає про Кріса Гарднера, який переживає життєві труднощі. Після розлучення з дружиною він сам виховує маленького сина. Щоб заробити гроші, Кріс продає медичну апаратуру, але справи йдуть не дуже добре. Незважаючи на це, він прагне забезпечити синові хороше майбутнє.

Читайте також: 5 фільмів, які допоможуть впоратись з емоційним вигоранням

"Джентльмени"

Жанр: екшн, комедія

Рейтинг IMDb: 7.8

Мікі Пірсон займається нелегальним бізнесом, але вирішує покінчити з цим і приділяти більше часу сім’ї. Він хоче передати керівництво компанією іншій людині, але це виявляється непросто. Крім того, Мікі має справу з ворогами, конкурентами та чоловіком на ім’я Флетчер, який шукає на нього компромат.

Нагадаємо, ми вже писали про три найкращі серіали про юристів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!