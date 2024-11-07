Имеет ли работник право на денежную компенсацию за неиспользованный отпуск и как его получить

В украинском законодательстве четко определено право работников на компенсацию за неиспользованные отпуска при увольнении. Основой этого права есть положения статьи 24 Закона об отпусках и статьи 83 Кодекса законов о труде Украины, устанавливающих обязательность денежной компенсации.

При увольнении работник вправе получить компенсацию за два типа неиспользованных отпусков. Первый тип включает ежегодные отпуска, включающие основной отпуск продолжительностью не менее 24 календарных дней, дополнительные отпуска за особый характер труда и работу во вредных условиях, а также другие предусмотренные законодательством дополнительные отпуска, в частности, за стаж государственной службы или работы в местном самоуправлении. О том, за какие отпуска украинцы могут получить компенсацию в случае увольнения, пояснили в "Северо-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по труду".

Второй тип - это так называемый "отпуск на детей", предусмотренный статьей 19 Закона об отпусках, предоставляемой работникам с детьми, включая тех, кто имеет совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

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Другие виды отпусков, такие как "боевой" или "чернобыльский", не подлежат денежной компенсации при увольнении. Однако работники могут использовать их непосредственно перед увольнением, руководствуясь статьей 3 Закона об отпусках. Исключение составляют случаи увольнения за нарушение трудовой дисциплины.

Особые условия предусмотрены для военнослужащих и женщин в декретном отпуске. Военнослужащие имеют право на компенсацию за каждый неиспользованный день ежегодного отпуска при увольнении, а женщины в 2024 году продолжают получать декретные выплаты при наличии соответствующего листа нетрудоспособности.

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