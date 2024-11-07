Чи має працівник право на грошову компенсацію за невикористану відпустку та як її отримати

В українському законодавстві чітко визначено право працівників на компенсацію за невикористані відпустки при звільненні. Основою цього права є положення статті 24 Закону про відпустки та статті 83 Кодексу законів про працю України, які встановлюють обов'язковість грошової компенсації.

При звільненні працівник має право отримати компенсацію за два типи невикористаних відпусток. Перший тип охоплює щорічні відпустки, які включають основну відпустку тривалістю не менше 24 календарних днів, додаткові відпустки за особливий характер праці та роботу в шкідливих умовах, а також інші передбачені законодавством додаткові відпустки, зокрема за стаж державної служби чи роботи в місцевому самоврядуванні. Про те, за які відпустки українці можуть отримати компенсацію в разі звільнення, пояснили в "Північно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці".

Другий тип - це так звана "відпустка на дітей", передбачена статтею 19 Закону про відпустки, яка надається працівникам з дітьми, включаючи тих, хто має повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

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Інші види відпусток, такі як "бойова" або "чорнобильська", не підлягають грошовій компенсації при звільненні. Проте працівники можуть використати їх безпосередньо перед звільненням, керуючись статтею 3 Закону про відпустки. Винятком є випадки звільнення за порушення трудової дисципліни.

Особливі умови передбачені для військовослужбовців та жінок у декретній відпустці. Військовослужбовці мають право на компенсацію за кожен невикористаний день щорічної відпустки при звільненні, а жінки у 2024 році продовжують отримувати декретні виплати за наявності відповідного листка непрацездатності.

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