Имеет редкую генетическую мутацию: котенок с четырьмя ушами родился в США (фото)

В Маунт-Джульет, штат Теннесси, появился необычный кот, которого назвали Аудио. Особенностью этого кота являются его четыре уха, возникшие в результате редкой генетической мутации.

В прошлом месяце Аудио вместе с тремя братьями и сестрами были доставлены в приют для животных True Rescue, где он стал звездой среди работников и посетителей.

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В социальных сетях, в частности на странице убежища в Facebook, сообщили о прибытии Аудио и его уникальности. Сотрудники True Rescue рассказали, что в последний раз подобный случай был зафиксирован в Турции два года назад.

Котята, включая Аудио, были найдены в коробке, заклеенной скотчем, без отверстий для воздуха. Прохожий спас животных, накормил их и привез в приют.

Котенок Аудио с четырьмя ушами. Источник: True Rescue/facebook.com

Котенок Аудио с четырьмя ушами. Источник: True Rescue/facebook.com

Фотографии и видео Аудио быстро стали вирусными в социальных сетях. Любители животных восхищаются его обаянием и необыкновенной внешностью. Комментаторы в Facebook сравнивают Аудио с известными персонажами, например, с Добби из Гарри Поттера, и выражают радость по поводу его спасения и безопасности.

Кошки с четырьмя ушами встречаются очень редко, хотя это не уникальное явление. Как отмечают исследования, эта особенность вызвана рецессивной мутацией, влияющей только на внешние части уха, без влияния на слух. Однако такие кошки часто имеют другие физические аномалии, такие как глаза или недокус.

Теперь Аудио станет постоянным жителем приюта, где он будет получать необходимый уход и внимание.

Напомним, в Бангладеш нашли дикого кота-рыбалку, который крякает, как утка.

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