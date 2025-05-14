Имеют ли право лица без гражданства и иностранцы получить статус УБД

Иностранные граждане и лица без гражданства, проходящие службу в Вооруженных силах Украины или Государственной специальной службе транспорта, имеют право на получение статуса участника боевых действий (УБД). Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участниками боевых действий признаются военнослужащие, принимавшие участие в мероприятиях по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обеспечение обороны страны в условиях вооруженной агрессии России.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, отметив, что процедура присвоения этого статуса основывается на действующих законодательных актах. При этом, как подчеркивают в Минобороны, иностранцы и лица без гражданства, проходящие военную службу в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе", приравниваются к украинским военнослужащим.

"Таким образом, при условии выполнения определенных законом обязанностей иностранные граждане также имеют право на получение статуса УБД. Для этого им необходимо пройти ту же процедуру, что и гражданам Украины", — объяснил полковник Сергей Галимский, директор Департамента социального обеспечения Министерства обороны.

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Лица со статусом УБД имеют ряд государственных льгот. Среди основных – возможность досрочного выхода на пенсию. Военнослужащим, как контрактникам, так и мобилизованным, во время службы засчитывается стаж, необходимый для выхода на пенсию.

Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко отметила, что для военнослужащих, выполняющих боевые задания, трудовой стаж продолжает начисляться в соответствии со статьей 8 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Период службы в условиях особого периода, включая военное положение, относится не только к трудовому стажу, но и к выслуге лет.

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