Имеют ли право забронировать работника без военного билета: объяснение юриста

Недавние изменения в законодательстве упростили бронирование работников. Теперь работодатели могут оформить бронирование для своих сотрудников с помощью электронного сервиса "Действие". Это значительно ускоряет процесс и делает невозможным необходимость личного посещения ТЦК и СП. Об этом пишет novyny.pro.

Кто может быть забронирован?

Бронирование могут получить работники предприятий, признанные критически важными для функционирования экономики страны. Список таких предприятий утверждается правительством.

Как оформить бронирование?

Сформировать список работников: Работодатель составляет список сотрудников, которых необходимо забронировать. Собрать необходимые документы: Документы, подтверждающие бронирование, включают: Военно-учетный документ работника.

Паспорт гражданина Украины.

Заявление от работника о желании быть забронированным.

Объяснительная записка от работодателя о необходимости бронирования этого работника. Подать документы: Собранные документы подаются в уполномоченный орган. Ожидание решения: Рассмотрение документов занимает около месяца.

Важные нюансы:

Военно-учетные данные: Для оформления бронирования через "Действие" необходимо, чтобы данные работника были актуальны в реестре военнообязанных.

Для оформления бронирования через "Действие" необходимо, чтобы данные работника были актуальны в реестре военнообязанных. Одно основание для бронирования: Каждый военнообязанный может оформить бронирование только по одному основанию.

Каждый военнообязанный может оформить бронирование только по одному основанию. Квота на бронирование Сейчас действует ограничение на количество бронированных работников – не более 50% от общего количества военнообязанных на предприятии.

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Внедрение электронного бронирования – это важный шаг к упрощению бизнес-процессов и обеспечению стабильной работы критически важных предприятий в условиях военного положения.

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