Имеют ли право забронировать работника без военного билета: объяснение юриста
Недавние изменения в законодательстве упростили бронирование работников. Теперь работодатели могут оформить бронирование для своих сотрудников с помощью электронного сервиса "Действие". Это значительно ускоряет процесс и делает невозможным необходимость личного посещения ТЦК и СП. Об этом пишет novyny.pro.
Кто может быть забронирован?
Бронирование могут получить работники предприятий, признанные критически важными для функционирования экономики страны. Список таких предприятий утверждается правительством.
Как оформить бронирование?
- Сформировать список работников: Работодатель составляет список сотрудников, которых необходимо забронировать.
- Собрать необходимые документы: Документы, подтверждающие бронирование, включают:
- Военно-учетный документ работника.
- Паспорт гражданина Украины.
- Заявление от работника о желании быть забронированным.
- Объяснительная записка от работодателя о необходимости бронирования этого работника.
- Подать документы: Собранные документы подаются в уполномоченный орган.
- Ожидание решения: Рассмотрение документов занимает около месяца.
Важные нюансы:
- Военно-учетные данные: Для оформления бронирования через "Действие" необходимо, чтобы данные работника были актуальны в реестре военнообязанных.
- Одно основание для бронирования: Каждый военнообязанный может оформить бронирование только по одному основанию.
- Квота на бронирование Сейчас действует ограничение на количество бронированных работников – не более 50% от общего количества военнообязанных на предприятии.
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Внедрение электронного бронирования – это важный шаг к упрощению бизнес-процессов и обеспечению стабильной работы критически важных предприятий в условиях военного положения.
Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.
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