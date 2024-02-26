Индексация пенсий 2024 года: кому из украинцев поднимут выплаты и насколько с 1 марта

С 1 марта 2024 года пенсии в Украине будут проиндексированы на 8%. Это значит, что пенсии более 10 миллионов украинцев поднимутся.

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Об этом пишет Минсоцполитики. Информация в этой статье актуальна на 26 февраля 2024 года. Для получения более подробной информации об индексации пенсий рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд Украины.

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Размер индексации и количество граждан, у которых возрастут пенсии

Индексация коснется:

9,5 миллиона "гражданских" пенсионеров;

596 тысяч пенсионеров силовых ведомств;

97,8 тысячи человек, получающих пенсию по инвалидности, связанной с Чернобыльской катастрофой;

161,4 тысячи потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты;

20,8 тысячи ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

На сколько в среднем возрастут пенсии и новый размер средней пенсии

Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации – 322 гривны. Размер средней пенсии в Украине вырастет с 5395 грн до 5717 грн.

Кому проиндексируют пенсии

Индексация будет произведена для:

пенсий, назначенных на общих основаниях;

пенсий силовых ведомств;

пенсий по инвалидности, связанной с Чернобыльской катастрофой;

ежемесячных страховых выплат;

пенсий научных работников, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

С 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров.

Какими будут ограничения на максимальный размер индексации

Правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения пенсии по результатам индексации будет ограничен 1500 грн. для всех получателей пенсий и страховых выплат.

При этом, при любых расчетах, повышение пенсий будет составлять не менее 100 грн.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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