Индексация пенсий 2024: Какой стаж потребуется для выхода на пенсию с января

В Украине регулирование требований к страховому стажу для получения пенсии – актуальный вопрос для многих работников. Ежегодно требования к стажу растут, особенно для тех, кто планирует выйти на пенсию в возрасте 60 или 63 лет.

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В 2023 году, чтобы завершить трудовую деятельность в возрасте 60 лет, нужно иметь 30 лет стажа. Однако, начиная с января, это требование вырастет до 31 года, пишет ПФУ.

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Важно учесть, что эти нормы регулируются Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Таким образом, с января 2023 года, для выхода на пенсию по возрасту нужно иметь:

60 лет – 31 год стажа;

63 года – 21 год стажа;

65 лет – 15 лет стажа.

Прогнозируется, что требования к страховому стажу будут расти до 2028 года. Таким образом, в 2028 году, для выхода на пенсию в возрасте 60 лет, необходимо будет иметь 35 лет стажа, а в возрасте 63 года – 25 лет. Те, кому не хватит стажа для выхода на пенсию в возрасте 60 или 63 года, вынуждены будут ждать до 65 лет, когда требование останется неизменным – 15 лет.

Важно учесть, как будут изменяться требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 63 года в ближайшие годы:

в 2023 году – 20 лет стажа, увеличиваясь на год ежегодно;

в 2024 году – 21 год стажа;

в 2025 году – 22 года стажа;

в 2026 году – 23 года стажа;

в 2027 году – 24 года стажа;

в 2028 году – 25 лет стажа.

Следовательно, для тех, кто планирует уходить на пенсию в будущем, важно учитывать эти изменения в законодательстве для эффективного планирования своего финансового будущего.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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