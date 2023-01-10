"Искренняя и вдохновляющая": Alyona Alyona показала себя в детстве и получила много комплиментов (видео)
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась своими фотографиями из детского возраста. Она также рассказала о своей мотивации и словах, которые бы сказала самой себе раньше.
Видео со своими детскими и настоящими фотографиями артистка опубликовала в своем Instagram. На нем можно посмотреть, как исполнительница выглядела раньше.
В нарезке фотографий певица, настоящее имя которой Алена Савраненко, сравнивает себя с маленькой девочкой, в которую никто не верил. Затем она добавляет кадры из современной жизни, рассказывая, как она изменилась и о том, что ее песни звучат по всему миру.
Она вспоминает, что та маленькая девочка хотела достичь своих желаний и поддерживать других людей, а также никогда не здаваться.
"Так, малышка", мы это сделали", - обращается артистка к себе на детских фотографиях.
Поклонники рэп-исполнительницы поддержали ее стремление поделиться мотивирующими словами.
Они писали ей, что Алена невероятная и очень вдохновляет. Некоторые фанаты вспоминали, что Alyona Alyona настоящий огонек и благодарили за правильное видео.
Что известно про Alyona Alyona
Украинская хип-хоп исполнительница, родилась в Капитановке, что в Кировоградской области в 1991 году.
До взлета в карьере работала воспитательницей и заведующей детского сада в Киевской области.
Широкую известность получила после видео на YouTube. В октябре 2018 года там был опубликован первый видеоклип "Рибки", а 12 ноября выходит второй видеоклип — на песню "Голови", который в течение месяца набрал 1 000 000 просмотров.
Ранее Артем Пивоваров исполнил новую песню из своего проекта "Твои стихи. Мои ноты". В этот раз музыкант использовал стихи Пантелеймона Кулиша в дуэте с украинской рэп-исполнительницей Alyona Alyona.
Осенью Alyona Alyona обновила свое фото в Facebook и поразила поклонников, подписанных на нее. На кадрах можно было рассмотреть певицу, которая выглядят похудевшей.
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