"Искренняя и вдохновляющая": Alyona Alyona показала себя в детстве и получила много комплиментов (видео)

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась своими фотографиями из детского возраста. Она также рассказала о своей мотивации и словах, которые бы сказала самой себе раньше.

Видео со своими детскими и настоящими фотографиями артистка опубликовала в своем Instagram. На нем можно посмотреть, как исполнительница выглядела раньше.

В нарезке фотографий певица, настоящее имя которой Алена Савраненко, сравнивает себя с маленькой девочкой, в которую никто не верил. Затем она добавляет кадры из современной жизни, рассказывая, как она изменилась и о том, что ее песни звучат по всему миру.

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Она вспоминает, что та маленькая девочка хотела достичь своих желаний и поддерживать других людей, а также никогда не здаваться.

"Так, малышка", мы это сделали", - обращается артистка к себе на детских фотографиях.

Поклонники рэп-исполнительницы поддержали ее стремление поделиться мотивирующими словами.

Они писали ей, что Алена невероятная и очень вдохновляет. Некоторые фанаты вспоминали, что Alyona Alyona настоящий огонек и благодарили за правильное видео.

Что известно про Alyona Alyona

Украинская хип-хоп исполнительница, родилась в Капитановке, что в Кировоградской области в 1991 году.

До взлета в карьере работала воспитательницей и заведующей детского сада в Киевской области.

Широкую известность получила после видео на YouTube. В октябре 2018 года там был опубликован первый видеоклип "Рибки", а 12 ноября выходит второй видеоклип — на песню "Голови", который в течение месяца набрал 1 000 000 просмотров.

Ранее Артем Пивоваров исполнил новую песню из своего проекта "Твои стихи. Мои ноты". В этот раз музыкант использовал стихи Пантелеймона Кулиша в дуэте с украинской рэп-исполнительницей Alyona Alyona.

Осенью Alyona Alyona обновила свое фото в Facebook и поразила поклонников, подписанных на нее. На кадрах можно было рассмотреть певицу, которая выглядят похудевшей.

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