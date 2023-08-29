Используйте огнестойкие материалы и следите за проводкой: эксперты дали 5 советов, как уберечь свое жилье от пожара

Ежегодно фиксируется значительное количество пожаров, вызываемых банальными ошибками или отсутствие соблюдения правил пожарной безопасности. Однако у каждого владельца есть возможность защитить свое имущество от огня и предупредить возникновение пожара, сообщает Pixel inform.

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Способы защиты имущества от пожара

Не экономьте на строительных материалах. Во время строительства или ремонта выбирайте огнестойкие и безопасные материалы. Следите за состоянием электропроводки. Ее неисправность – одна из самых распространенных причин возгорания. Обратите внимание на правила обращения с бытовым газом. Утечка газа может произойти не только из плиты, но и из газовой колонки или баллона. Особое внимание уделите зоне камина или печи. Для облицовки области вокруг отопительного прибора используйте соответствующие материалы, такие как камин, металл или керамогранит. Тщательно очистите балкон от лишних вещей. При попадании сигареты на балкон существует риск пожара, который может быть сложно потушить.

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