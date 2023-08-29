Використовуйте вогнестійкі матеріали та слідкуйте за проводкою: експерти дали 5 порад, як вберегти своє житло від пожежі

Щороку фіксується значна кількість пожеж, які спричиняються банальними помилками чи відсутності дотримання правил пожежної безпеки. Проте кожен власник має можливість захистити своє майно від вогню та попередити виникнення пожежі, повідомляє Pixel inform.

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Способи захисту майна від пожежі

Не економте на будівельних матеріалах. Під час будівництва або ремонту обирайте вогнестійкі та безпечні матеріали. Слідкуйте за станом електропроводки. Її несправність – одна з найпоширеніших причин займання. Звертайте увагу на правила поводження з побутовим газом. Витік газу може статися не тільки з плити, а й з газової колонки чи балону. Особливу увагу приділіть зоні каміна або печі. Для облицювання області навколо опалювального приладу використовуйте відповідні матеріали, такі як камін, метал чи керамограніт. Ретельно очистіть балкон від зайвих речей. В разі потрапляння сигарети на балкон існує ризик виникнення пожежі, яку може бути складно загасити.

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