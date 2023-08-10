Испугайте их бананом: Как избавиться от муравьев на огороде и в саду

Появление муравьев на участке никого не оставляет равнодушным, особенно тех, кто ухаживает за своим огородом. Вывести этих насекомых бывает действительно непросто, и часто для этого применяют химическую продукцию или народные методы, как, например, обматывание стволов деревьев синтепоном.

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Тем не менее, избавиться от муравьев можно с помощью простого и действенного народного способа, который включает в себя использование борной кислоты и кожуры бананов, пишет Телеграф.

Борная кислота известна своей высокой эффективностью против муравьев. Но для того, чтобы это вещество было действительно эффективным, его нужно подать в виде приманки. В этом поможет банановая шкурка.

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Способ действия достаточно прост:

Нарежьте кожуру банана на небольшие частицы. Посыпьте на них небольшое количество борной кислоты. Подождите в течение определенного времени, пока кожура насыщается веществом.

После этого разбросайте эти "отравленные" фруктовые остатки по местам, где обычно проживают муравьи на вашем участке.

Муравьи не только съедят "заманчивую" кожуру, но и принесут ее своим сообщникам. Таким образом, отравленный материал распространится посреди всего муравейника. Это позволит вам избавиться от этих насекомых тяжелой руки быстро и эффективно.

Напомним, что нежелательные гости, такие как мухи, могут нарушить ваше душевное спокойствие. Существует безошибочное решение, чтобы избавиться от этой проблемы.

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