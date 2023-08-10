Налякайте їх бананом: Як позбутись мурах на городі та в саду

Поява мурашок на ділянці нікого не залишає байдужим, особливо тих, хто доглядає за своїм городом. Вивести цих комах буває справді непросто, і часто для цього застосовують покупну хімічну продукцію або народні методи, як, наприклад, обмотування стовбурів дерев синтепоном.

Читайте також: Як позбутися лишайника: простий лайфхак для садівників

Проте, позбавитися мурашок можна за допомогою простого і дієвого народного способу, який включає в себе використання борної кислоти та шкірки бананів, пише Телеграф.

Борна кислота відома своєю високою ефективністю проти мурашок. Але для того, щоб ця речовина була дійсно ефективною, її потрібно подати у вигляді приманки. В цьому допоможе бананова шкірка.

Відео дня

Спосіб дії досить простий:

Наріжте шкірку банана на невеликі частинки. Посипте на них невелику кількість борної кислоти. Зачекайте протягом певного часу, доки шкірка насочиться речовиною.

Після цього розкидайте ці "отруєні" фруктові залишки по місцях, де зазвичай проживають мурашки на вашій ділянці.

Мурашки не лише з'їдять "заманливу" шкірку, але й принесуть її своїм спільникам. Таким чином, отруєний матеріал розповсюдиться серед усього мурашника. Це дозволить вам позбутися від цих комах важкої руки, швидко і ефективно.

Нагадаємо, що небажані гості, такі як мухи, можуть порушити ваш душевний спокій. Існує безпомилкове рішення, щоб позбутися цієї проблеми.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!