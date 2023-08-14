Итальянский продавец рыбы стал звездой соцсетей из-за невероятного сходства с Зеленским: видео

Житель Италии, публикующий в соцсетях видео под ником "gigipescheria", уже имеет более миллиона подписчиков в TikTok. В Неаполе, где он живет, все знают его как местного продавца рыбы и называют Джиджиолоне.

Он известен среди местных не только своей работой как торговец рыбой, но прежде всего своей крылатой фразой "Доброе утро! Торговец рыбой" (Buongiorno! Pescivendolo).

Пользователи TikTok отметили, что мужчина похож на две капли воды на украинского президента Владимира Зеленского, правда, у него нет такого басистого голоса.

Видео дня

Итальянское издание webboh.it пишет, что до того, как продавать рыбу, Джиджиолоне работал в баре и был барменом. В своем TikTok он даже показал видео, как ловко смешивает коктейли.

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Как-то Джиджи поделился впечатлениями от популярности. Он заявил, что был от шага до того, чтобы перестать пользоваться соцсетями, потому что испытывает стресс от узнаваемости.

Джиджи Пешериа записал видео, в котором сказал: "У меня сегодня что-то такое. Если собрать все вместе, то бывают моменты, когда хочется покинуть все и вернуться к старой жизни. Еще есть люди, которые не понимают и хотят делать фото-видео, фото-видео. Даже когда я в воскресенье даю объявление, что я в рыбном магазине, сто тысяч человек появляются, чтобы сделать фото и видео, фото и видео, но они не знают, что я работаю… Я просто психологически не выдерживаю".

Он добавил, что очень тяжело переживает "удар славы", который пришел к нему внезапно менее чем за месяц. При записи этого видео в окно, возле которого он сидел, постучала девушка и попросила Джиджи снять общее видео.

Ранее сходство с Зеленским приписывали его телохранителю, который защищает президента даже на отдыхе.

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