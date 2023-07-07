Ивана Купала 2023: традиции и запреты праздника
Праздник Ивана Купала является традиционным в Украине и отмечается 7 июля. Они имеют древние корни и связаны с поклонением Солнцу, воде и природе. Этот праздник объединяет языческие и христианские традиции.
Название праздника имеет христианское происхождение, оно связано с именем Иоанна Крестителя. По легенде, он был предшественником Иисуса Христа, который предсказал его пришествие и позже крестил Иисуса в реке Иордан. Креститель переводится с греческого как "купающий".
Во время праздника Ивана Купала проходят разнообразные обряды и ритуалы. Один из самых известных обрядов состоит в сжигании большого костра, вокруг которого люди танцуют, поют песни и прыгают через пламя. Этот ритуал символизирует очищение и возрождение.
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Также распространенными традициями праздника Ивана Купала являются: изготовление и пускание на воду купальских венков со свечами, сбор лекарственных трав и цветов, купание в реках и озерах, а также поиски папоротника, который, по поверью, обладает магическими свойствами.
Традиции праздника:
Костер: Одним из важнейших атрибутов праздника Ивана Купала является большой костер, вокруг которого собираются люди. Вечером или ночью они прыгают через пламя, что символизирует очищение и возрождение. Также вокруг костра танцуют, поют песни и проводят разные ритуалы.
Водные обряды: Люди купаются в реках, озерах или сходятся у источников, веря в их силу очищения в этот день. Также распространенным ритуалом являются массовые плавания, когда люди держат друг дружку за руки.
Цветочные венки: Девушки изготовляют цветочные венки из свежих цветов и надевают их на голову. Венки символизируют красоту и плодовитость, а также используются в качестве оберегов от злых сил. Затем венки девушками спускаются на воду и их владелицы ждут, пока какой-то из ребят поймает ее венок. Таким образом, раньше девушки определяли будущего жениха.
Купальские фонарики: изготовление и пускание на воду купальских фонариков является еще одним распространенным обрядом. Люди украшают речные челноки или специально сделанные фонарики свечами и запускают их на воду. Это символизирует прощение прошлого и приветствие новой жизни.
Сбор лекарственных трав: В этот день верится, что лекарственные травы имеют особую силу. Люди собирают разные травы, такие как полынь, ромашка, мята и т.п., которые затем используются для приготовления настоев. Верят, что такие средства обладают целебной и защитной силой.
Запреты 7 июля на Ивана Купалы:
- Существует предание, что в ночь на Ивана Купала происходят различные сверхъестественные явления и появляются негативные сущности, такие как ведьмы, колдуны, водяные, русалки и лешие. Считается, что ведьмы летают на метлах над землей и собираются на Лысой горе. Чтобы защититься от них, вешают крапиву на окна и двери.
- В этот день запрещено гулять наедине в лесу и у водоемов, особенно в незнакомых и диких местах, где могут "жить злые духи, такие как русалки и лешие".
- Не проводите весь день в одиночестве и в молчании, поскольку верится, что отрицательные силы могут нанести вред таким людям. Лучше проводить время в компании, встречая гостей или посещая других людей, а также выходить в людные места.
- Избегайте подъема чужих денег с земли, поскольку это может привести к невзгодам.
- Не оставайтесь грустными, не страдайте и не зацикливайтесь на плохих событиях прошлого, поскольку это может продлить плохое настроение. Вместо этого радуйтесь, улыбайтесь и радуйтесь, что принесет вам удачу и благополучие.
- Рекомендуется бодрствовать по крайней мере до полуночи, чтобы избежать возможных неприятностей со стороны Домового, который может беспокоить или отправлять кошмары.
- Не рекомендуется стричься, краситься или делать другие манипуляции с волосами, чтобы они росли хорошо.
- Воздерживайтесь от жалоб на свою жизнь, судьбу, здоровье или плохие события, поскольку это может только усугубить ситуацию.
Народные приметы, связанные с 7 июля:
- Если ночь будет звездной, ожидайте много грибов.
- Если на растениях видна большая роса, то это означает хороший урожай огурцов.
- Если ожидается дождь, то может быть плохой урожай.
- Если дождь будет продолжаться семь дней, после этого наступит жаркое июльское лето.
- Если кузнечики громко трещат, ожидается жаркая погода.
- Гроза будет мало орехов.
- Если цветы сильно пахнут, наступит дождь.
- Ковка кукушки означает холодную осень.
- Пение сверчков в этот день означает теплую зиму.
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