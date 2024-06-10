Изменения в бронировании от мобилизации: сколько длится отсрочка и при каких условиях ее могут аннулировать

Кабинет Министров Украины обновил правила бронирования от мобилизации. В частности, военнообязанным важно знать о сроках действия отсрочки и условиях аннуляции брони.

Постановление № 560 от 7 июня 2024 г. вносит изменения в порядок, касающийся бронирования работников или служащих. Об этом сообщает РБК-Украина.

Забронированные получают отсрочку от мобилизации независимо от возраста, воинского звания и военно-учетной специальности. Также уточняется, что нельзя оформить бронирование лицам, по закону не подлежащим мобилизации.

Читайте также: Юристка объяснила, можно ли отказаться от мобилизации из-за религиозных верований

Срок действия отсрочки от мобилизации для забронированных не может превышать сроки мобилизации (для военнообязанных из органов власти) и сроки действия контракта на поставку товаров, выполнения работ и выполнения услуг (для военнообязанных на предприятиях, обеспечивающих потребности Вооруженных сил и других военных формирований).

Военнообязанные на критически важных для экономики предприятиях, учреждений и организаций бронируются сроком до 12 месяцев. Для работников международных организаций отсрочка действует в пределах срока договора (контракта) или срока, на который они предназначены.

Отсрочка от мобилизации остается действительной, если работника переводят или увольняют с последующим назначением у того же работодателя. В таком случае уведомление направляется в ТЦК, а военнообязанному выдается новый подъемник.

Отсрочка аннулируется в нескольких случаях:

истечение срока;

завершение предприятием производства товаров, выполнения работ и услуг для ВСУ и военных формирований;

лишение предприятия статуса критически важного;

ликвидации государственного органа или предприятия, где работает военнообязанный;

увольнение военнообязанного или временное прекращение трудового договора;

предоставление отсрочки по другим причинам;

прекращение договора (контракта) или истечение срока назначения – для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений.

Напомним, ранее Стефанчук объяснил, будут ли в Украине мобилизовывать 18-летних.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!