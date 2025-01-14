Изменения в выплатах для безработных: сколько украинцы получат в 2025 году

С 1 января 2025 года в Украине увеличен максимальный размер пособия по безработице до 8000 гривен. Кроме того, работодатели смогут получить компенсацию до 120 000 гривен за создание рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Эту информацию обнародовала Государственная служба занятости. Согласно новым условиям, максимальная сумма пособия по безработице возросла с 7100 гривен в 2024 году до 8000 гривен в 2025 году.

Повышение размера пособия по безработице связано с ростом минимальной заработной платы, к которой привязана эта выплата. Увеличение пособия позволит безработным лучше адаптироваться к новым условиям, пройти курсы обучения или переквалификации, что значительно повысит их шансы на трудоустройство.

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Компенсации работодателям за создание рабочих мест для лиц с инвалидностью

Государственная служба занятости также внесла изменения в программы компенсаций для работодателей, трудоустраивающих лиц с инвалидностью. Теперь компенсации составят:

до 120 тысяч гривен (15 минимальных заработных плат) – для трудоустройства лиц с I группой инвалидности;

до 80 тысяч гривен (10 минимальных заработных плат) – для трудоустройства лиц с ІІ группой инвалидности.

Эти компенсации направлены на поощрение работодателей создавать рабочие места для лиц с ограниченными возможностями, что должно способствовать росту занятости среди группы населения. В 2024 году благодаря этой программе было трудоустроено 2000 человек с инвалидностью, а общая сумма компенсаций для работодателей составила 130 миллионов гривен.

Эти новые инициативы ориентированы на формирование более справедливого рынка труда, где люди с инвалидностью, ветераны и другие социально уязвимые группы будут иметь возможность найти стабильное трудоустройство. Для работодателей это шанс получить финансовую помощь на обустройство рабочих мест и повысить свою социальную ответственность.

Напомним, в Украине с 1 февраля изменится порядок выплат родственникам пленных и без вести пропавших военных.

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