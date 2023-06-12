К концу июня Землю накроет мощная магнитная буря: сколько будет продолжаться

Во второй половине июня ожидается две волны магнитных бурь. Первая продлится только один день, а другая – три дня.

Даты метеоударов опубликованы на сайте Meteoagent, который ссылается на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Ученые определяют космическую погоду каждый месяц и предупреждают об опасных явлениях.

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Метеозависимые люди и хронические болезни могут испытывать общее ухудшение самочувствия и другие недуги.

Видео дня

Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, ближайший мощный метеоудар накроет Землю 16 июня. Его мощность составит 4 балла.

Однако наиболее опасный продлится с 18 по 20 июня, когда мощность магнитной бури составит 5 баллов.

В другие дни магнитные бури будут слабыми в 2 балла.

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Как улучшить самочувствие во время метеоударов

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

Чтобы улучшить здоровье в период магнитных бурь, следуйте нескольким советам:

1. Пейте достаточно чистой воды, зеленого или травяного чая. Откажитесь от кофе, алкогольных напитков и энергетиков.

2. Питание должно быть сбалансированным. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

3. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки. Эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

4. Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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