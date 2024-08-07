До муравьев по коже: три сериала от Netflix, которые держат в напряжении до последнего.

Ищете что-нибудь новое и интересное для просмотра по вечерам? Сервис Netflix постоянно пополняется новыми сериалами, удовлетворяющими любой вкус. Мы подготовили для вас подборку увлекательных историй, которые вы могли пропустить. Об этом пишет 24 tv.ua.

"Песочный мужчина"

Это настоящая находка для любителей фэнтези и мистики. Сериал основан на одноименном комиксе и рассказывает о приключениях Морфея, короля снов, который оказывается в плену и должен восстановить свой утраченный порядок.

"Манифест"

Увлекательный мистический сериал о пропавших и появившихся через пять лет пассажирах рейса. Вернувшись домой, они обнаруживают, что их жизнь кардинально изменилась, а они стали центром загадочных событий.

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"Кто такая Эрин Картер?"

Это драматическая история о женщине, пытающейся начать новую жизнь в Испании. Однако неожиданный инцидент переворачивает ее жизнь вверх дном.

Эти сериалы объединяют в себе увлекательный сюжет, неординарных персонажей и качественную картинку. Если вы ищете новых впечатлений и хотите оторваться от обыденности, то эти сериалы точно достойны вашего внимания.

Не откладывайте просмотр на потом – начните наслаждаться кино уже сегодня!

Напомним, мы уже писали о трех лучших сериалах о юристах.

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