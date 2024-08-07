До мурах по шкірі: три серіали від Netflix, які тримають в напрузі до останнього

Шукаєте щось нове та цікаве для перегляду вечорами? Сервіс Netflix постійно поповнюється новими серіалами, які задовольнять будь-який смак. Ми підготували для вас добірку захопливих історій, які ви могли пропустити. Про це пише 24 tv.ua.

"Пісочний чоловік"

Це справжня знахідка для любителів фентезі та містики. Серіал заснований на однойменному коміксі і розповідає про пригоди Морфея, короля снів, який опиняється у полоні і мусить відновити свій втрачений порядок.

"Маніфест"

Захопливий містичний серіал про пасажирів рейсу, який зник і з’явився через п’ять років. Повернувшись додому, вони виявляють, що їхнє життя кардинально змінилося, а вони самі стали центром загадкових подій.

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"Хто така Ерін Картер?"

Це драматична історія про жінку, яка намагається почати нове життя в Іспанії. Однак, несподіваний інцидент перевертає її життя догори дном.

Ці серіали об’єднують в собі захопливий сюжет, неординарних персонажів та якісну картинку. Якщо ви шукаєте нових вражень і хочете відірватися від буденності, то ці серіали точно варті вашої уваги.

Не відкладайте перегляд на потім – почніть насолоджуватися кіно вже сьогодні!

Нагадаємо, ми вже писали про три найкращі серіали про юристів.

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