"К пустой не прикладывают": Откуда пошло военное поздравление и почему для этого нужно иметь головной убор

Знаете ли вы, что в военной традиции есть правило: к пустой голове (без головного убора) руку не прикладывают? Вы, наверное, видели такие сцены в военных фильмах, но знаете ли вы, откуда пошло это поздравление в военных и почему это правило имеет такое важное содержание?

Читайте также: 5 практических советов, которые помогут вам просыпаться утром энергичными

Одна из наиболее вероятных версий, связанная с этой традицией, связана с действиями средневековых рыцарей, пишет Jak.bono.odessa. Как известно, рыцари носили железные латы и шлемы, закрывавшие их лицо во время боя. Если же рыцарь хотел продемонстрировать мирные намерения и подчинения, он поднимал забрало шлема, тем самым показывая свое лицо.

Видео дня

Этот знак уважения и дружеских чувств стал основным символом военных, когда они проявляли уважение друг к другу. И когда потребность в рыцарских доспехах исчезла, военные продолжили сохранять традицию, поднимая руку к виску, якобы демонстрируя снятие шапки или головного убора.

Впоследствии, когда головные уборы во многих армиях стали громоздкими и вычурными, снимать или поднимать их стало проблематично. Руки военных также часто были загрязненными маслом, грязью или сажей, поэтому подъем шапки стал некомфортным и нереалистичным. Поэтому солдаты и офицеры начали совершать лишь символическое движение к виску, словно демонстрируя снятие шапки, хотя на самом деле она уже была на голове.

Теперь давайте поговорим о том, почему именно в русской армии сохранилась эта традиция отдавать честь только в головном уборе, хотя у нас не было рыцарей. Большую роль в этом играет устав Вооруженных сил, в котором прямо указано: "Правую руку нужно приложить к головному убору, а левую опустить по швам". То есть, в военной деятельности отдавать честь без головного убора есть нарушение устава, что уже говорит об отдании чести и дисциплины.

Среди других армий мира такое правило может быть не таким жестким или даже отсутствовать. К примеру, в американской армии солдаты могут прикладывать руку и выражать уважение даже без головного убора.

Таким образом, отдавать честь в военной среде – это не только традиционная традиция, но и важный символ предания, уважения и подчинения. Сохраняйте традиции и уважайте устав Вооруженных сил – это важный элемент формирования дисциплины и единства в военном коллективе.

Ранее UaPortal поделился, как значительно улучшить свое физическое здоровье.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!