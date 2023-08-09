Кабмин принял важное решение о доплатах военным

Кабинет министров 9 августа принял постановление, нормирующее вопросы ежемесячных доплат для военнослужащих. Речь также идет о доплатах для правоохранителей и спасателей.

Во время военного положения доплаты будут получать все, кто вовлечен в защиту Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Да, на время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тысяч гривен ежемесячно. Для лиц, осуществляющих оперативное управление военными частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составлять 50 тысяч гривен. А для тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях - 100 тысяч гривен", – отметил глава правительства.

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Кроме этого, предусмотрены доплаты для срочников и курсантов. По словам Шмыгаля, они будут получать ежемесячно 6 тысяч гривен и 2350 гривен соответственно.

"Делаем все, чтобы каждый, кто защищает Украину от российских оккупантов, чувствовал поддержку и помощь государства", – отметил премьер.

Напомним, после начала полномасштабной войны, военным, не участвующим в боевых действиях, выплачивали по 30 тысяч гривен. Однако с 1 февраля 2023 г. такие ежемесячные выплаты отменили.

Важно отметить, что в апреле Верховная Рада также вернула 30 тысяч гривен дополнительной выплаты военным, полицейским и другим служащим на период действия военного положения с помощью соответствующей поправки к законопроекту № 8312. Текущая инициатива выплат военным является заменой этой поправки.

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